Пьяные мигранты приставали к детям во дворе на Маршала Казакова

В Красносельском районе задержаны двое мигрантов, пристававших к малолетним на улице Маршала Казакова.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером в понедельник петербуржцы вызвали полицию к дому на улице Маршала Казакова. Они сообщили, что неизвестные в состоянии алкогольного опьянения пристают на улице к детям и скандалят.

Полицейские на месте задержали двух граждан Таджикистана — одному 35 лет, а второму — 36. Установлено, что они совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летнего мальчика.

После допроса в отделе младшего отпустили под обязательство о явке, а второго пришлось госпитализировать в больницу с травмами головы, закрытым переломом костей лицевого скелета и ушибами мягких тканей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бородатый мужчина домогался 17-летней в троллейбусе на Ленинском.