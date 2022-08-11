Аналитик объяснил, почему подорожают iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max

Аналитик объяснил, почему подорожают iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max
Аналитик объяснил, почему подорожают iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Фото: сайт Apple

Стоимость смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в сравнении с аналогичными моделями прошлого года заметно увеличилась, но этому есть объяснение.

Аналитик Мин-Чи Куо заявил, что компания Apple хочет увеличить цены на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max из-за увеличенного объема памяти. Об этом пишет MacRumors.

Цена гаджетов пока не озвучивалась, но известно, что стоимость линейки iPhone 14 по сравнению с линейкой iPhone 13 вырастет примерно на 15%. По прогнозу исследовательской компании TrendForce, базовый iPhone 14 Pro получит 256 ГБ внутреннего хранилища против 128 ГБ у iPhone 13 Pro. Однако пока это лишь предположения, официального комментария на этот счет не поступало.

Кроме того, у iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max может быть более быстрый чип А16, а также новый вырез под фронтальную камеру и другие усовершенствования.

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