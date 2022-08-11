Россияне устраивают шопинг-туры в Белоруссию за вещами ушедших брендов

Жители России не отчаиваются из-за ухода известных брендов с территории страны и летят за покупками в Белоруссию, — оттуда же никто не уходил.

Шопинг-туры в Белоруссию стали набирать популярность у россиян. В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что возможность оплатить покупки по карте «Мир», используя при этом выгодный курс, только способствуют таким вылазкам за вещами. Как сообщает «Мойка78», чаще всего туристы отправляются в Минск на с пятницы по воскресенье. Бронируются в основном отели.

Доля сити-туров в продажах «Мультитур» составила уже 10-15% от всех бронирований по направлению. А у туроператоров FUN&SUN и PAC Group доля сити-туров в Белоруссию в этом году достигли 45-50%.

У FUN&SUN даже появилась идея запустить специальный шоп-тур в Белоруссию, в рамках которого при необходимости можно будет открыть банковскую карту Visa или Mastercard местного банка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что еще одна точка торговой сети H&M в Санкт-Петербурге приняла своих покупателей. Теперь купить одежду шведского бренда есть возможность в ТК «Невский центр».