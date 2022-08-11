В России времени на проведение шумных ремонтных работ может стать еще меньше

В России времени на проведение шумных ремонтных работ может стать еще меньше. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

В России времени на проведение шумных ремонтных работ может стать еще меньше. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

В России могут установить запрет на проведение шумных ремонтных работ с 20:00 до 08:00.

Инициативу предложила общественная организация «Деловая Россия». Как пишут «Известия», соответствующий документ, в котором содержатся и другие предложения, направлен в Минстрой РФ .

Например, дополнительно планируется введение «тихого часа» с 14:00 до 16:00, а также запрет на работы в праздничные и воскресные дни.

В настоящий момент «закон о тишине» не распространяется на новостройки в первые полтора года после их сдачи. Отмечается, что ремонт можно проводить в любое время, исключая ночное.

Первый заместитель председателя комитета Государственной РФ думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев поддержал инициативу. По его мнению, в некоторых регионах необходимо соблюдать тишину в новостройках с первого дня после их ввода в эксплуатацию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жители улицы Рубинштейна страдают от шума по ночам уже давно, но теперь ко всем прочим звукам добавился рев моторов байкерских мотоциклов. Вопросом тишины на главной питейной артерии Петербурга теперь будет заниматься полиция.