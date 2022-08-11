Петербургская полиция взяла на контроль вопрос нарушения тишины на Рубинштейна

Жители улицы Рубинштейна страдают от шума по ночам уже давно, но теперь ко всем прочим звукам (среди которых пьяные крики, цокот конских копыт, музыка и разговоры) добавился рев моторов байкерских мотоциклов. Вопросом тишины на главной питейной артерии Петербурга теперь будет заниматься полиция.
После жалоб жителей улицы Рубинштейна на рев мотоциклов под окнами «МК в Питере» обратились в комитет по вопросам законности и правопорядка с запросом, а также рассказали о том, что переживают горожане.
Известно, что в 2021 году петербуржцы нарушали закон о тишине более двух тысяч раз. Со 2 марта текущего года протоколы за подобные нарушения уполномочены составлять полицейские. В комитете по вопросам законности и правопорядка уверены, что у правоохранителей усмирять граждан получится лучше.
Отмечается, что для борьбы с шумными байкерами полиция будет руководствоваться статьями 8.23, 12.14 и 12.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП).
А прошлом году на нарушителей тишины в ночное время составили 2 303 протокола, общая сумма штрафов — 859 500 рублей, из них удалось взыскать 664 300 рублей.