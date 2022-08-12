В Пулково 12 августа задержат два самолета в Самару от попавшей в скандал Smartavia

В Пулково 12 августа задержат два самолета в Самару от попавшей в скандал Smartavia. Фото: сайт аэропорта "Пулково"

В Пулково 12 августа задержат два самолета в Самару от попавшей в скандал Smartavia. Фото: сайт аэропорта "Пулково"

В пятницу, 12 августа, из петербургского аэропорта Пулково с задержкой вылетят 2 самолета, а еще 3 воздушных судна и вовсе не выполнят свой полет.

Согласно онлайн-табло, представленного на сайте воздушной гавани, время отправления изменилось у рейса «Санкт-Петербург — Самара». Планировалось, что пассажиры вылетят в 09:20, но время перенесли на 13:00. Еще одним задержанным по этому направлению воздушным судном станет то, что запланировали на 15:25, — теперь оно вылетит из Пулково в 18:35. В обоих случаях за перевозку пассажиров отвечает Smartavia.

Вовсе не полетят по запланированным маршрутам самолеты в Анталью (не был выполнен в 00:20), в Даламан (на 10:00) и в Москву (на 17:45).

Остальные рейсы, согласно данным сайта аэропорта, отправятся в путь по расписанию. Обо всех изменениях можно будет узнать через онлайн-табло.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что около 20 человек, не севшие на самолеты в Сочи, Самару и Архангельск, готовятся писать коллективную жалобу на Smartavia. Часть пассажиров этой авиакомпании остались в Петербурге вопреки своим ожиданиям.