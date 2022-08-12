На перекрестке Пестеля и набережной Фонтанки серьезно столкнулись «Рено» и «Шкода»

В первую половину дня 12 августа на перекрестке улицы Пестеля и набережной реки Фонтанки столкнулись две иномарки. По словам очевидцев, последствия для одного из водителей могли быть крайне тяжелыми.
Правоохранители разбираются с ДТП в Центральном районе Северной столицы. Информация и снимки столкновения появились в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП СПБ».
Участниками ДТП стали «Рено» и «Шкода». Сидеть происшествия уточнил, что подушка водителя «Рено» была вся в крови.
Судя по предоставленным снимкам, «Рено» влетело в «Шкоду». Удар пришелся на правую сторону и полностью уничтожил переднюю часть серой иномарки.
В настоящий момент выясняются обстоятельства и детали произошедшего.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Суздальском проспекте произошло ДТП с несовершеннолетним. Мальчик переезжал на роликовых лыжах по переходу.