Из Петербурга и Москвы в Тунис можно будет полететь прямым чартерным рейсом

Из Петербурга и Москвы в Тунис можно будет полететь прямым чартерным рейсом. Фото: unsplash

Из Петербурга и Москвы в Тунис можно будет полететь прямым чартерным рейсом. Фото: unsplash

С середины августа у россиян появится возможность отправиться прямым рейсом в Тунис.

Авиакомпания Nouvelair запустит прямые чартерные рейсы с 17 августа. Как сообщает пресс-служба АТОР, с сентября будут совершаться по два рейса в неделю из Санкт-Петербурга в курортный город Монасир. За август авиакомпания планирует сделать два рейса на курорт.

Аналогично можно будет отправиться и из Москвы, но уже с 19 августа. Рейсы будут осуществляться по средам и субботам.

Важно, что билетов на рейсы нет в свободной продаже. Приобрести их можно по предложению туроператора «Гранд Экспресс» в рамках пакетных туров.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 9 августа жители России и граждане третьих стран смогут отправиться в Южную Корею прямиком из Владивостока, используя при этом паром. Для всех пассажиров обязательно прохождение ПЦР-теста в течение 48 часов после посадки.