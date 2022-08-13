В Петербурге в субботу ожидается до 26 градусов тепла

В Петербурге в субботу ожидается до 26 градусов тепла
В Петербурге ожидается жаркая погода. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Антициклон сохранит в Петербурге жаркую и сухую погоду, сегодня обойдется без осадков.

Погоду в субботу будет определять северная периферия циклона. Небо будет частично затянуто облаками, но день пройдет без дождей. Температура воздуха не превысит вполне комфортных значений, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Уличные термометры в разгар дня покажут от +24 до +26 градусов, по области возможно повышение температуры до +27 градусов. Ветер северо-восточных направлений 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление останется выше нормы — 766 мм рт. ст.

В воскресенье в Северной столице будет еще жарче и снова без осадков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, от чего чаще всего умирают трудоспособные петербуржцы.

михаил леус новости СПб погода прогноз


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Солдата-срочника арестовали за изнасилование девочки в Петербурге
Дело возбуждено после смерти юного хоккеиста СКА от удара шайбы
В Петербурге монтажники-аферисты обманули пенсионерку на 2 млн рублей
В Петербурге спасают младенца, ударившегося головой при падении с дивана
Пьяному мужчине прострелили голову на улице Пограничника Гарькавого
Скончался хранитель хранитель французской живописи Эрмитажа Альбер Костеневич
Упавшая бетономешалка раздавила «Ниву» на Шлиссельбургском проспекте
На набережной Фонтанки от сбитого машиной светофора пострадали четыре человека