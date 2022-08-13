В Петербурге в субботу ожидается до 26 градусов тепла

Антициклон сохранит в Петербурге жаркую и сухую погоду, сегодня обойдется без осадков.

Погоду в субботу будет определять северная периферия циклона. Небо будет частично затянуто облаками, но день пройдет без дождей. Температура воздуха не превысит вполне комфортных значений, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Уличные термометры в разгар дня покажут от +24 до +26 градусов, по области возможно повышение температуры до +27 градусов. Ветер северо-восточных направлений 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление останется выше нормы — 766 мм рт. ст.

В воскресенье в Северной столице будет еще жарче и снова без осадков.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, от чего чаще всего умирают трудоспособные петербуржцы.