Стало известно, от чего чаще всего умирают трудоспособные петербуржцы

Стало известно, от чего чаще всего умирают трудоспособные петербуржцы. Фото: Pxhere

Стало известно, от чего чаще всего умирают трудоспособные петербуржцы. Фото: Pxhere

В Петербурге состоялось совещание по вопросу смертности лиц трудоспособного возраста, по его результатам удалось выяснить причины летальных исходов и количество погибших работающих петербуржцев.

Как рассказали «МК в Питере», участниками встречи стали представители Минздрава, Росздравнадзора и ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России.

В большей степени петербуржцы умирают от болезней системы кровообращения, коронавируса, а также ассоциированных с пандемией недугов, в частности пневмонии, заметил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. При этом за 2021 год от COVID-19 умирал каждый четвертый житель Петербурга.

В случае только с работающими на смертность сильно повлияли такие факторы как: болезни системы кровообращения, новая коронавирусная инфекция, внешние причины, а также новообразования.

Чтобы снизить смертность от вышеперечисленных и других заболеваний, комитет по здравоохранению предложил, например, совершенствовать маршрутизацию пациентов с инсультами и инфарктами и обновить автопарк ГССП.

Отмечается, что для проведения мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний планируется расширить возможности центров здоровья и отделений медицинской профилактики.