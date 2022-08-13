На набережной Фонтанки от сбитого машиной светофора пострадали четыре человека

После ДТП с участием двух машин и светофора в центре Петербурга в больницу увезли четырех человек.

Все случилось в пятницу на пересечении набережной Фонтанки и Измайловского проспекта. Перекресток не поделили «Сузуки» по управлением 24-летнего водителя и каршеринг «Ниссан», который вел 41-летний автомобилист, сообщает городское управление МВД.

Одна из машин после столкновения вылетела на обочину и снесла светофор. Рядом находились четверо пешеходов, конструкция упала прямо на них. Травмы получили 17-летняя девушка, 31-летний мужчина, 25-летняя женщина и 62-летняя женщина. Всех пострадавших госпитализировали.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что четверо пострадали в ДТП с семью машинами и скорой помощью на Тучковом мосту.