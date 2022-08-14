«Зенит» обыграл ЦСКА и вырвался в лидеры РПЛ

&#171;Зенит&#187; обыграл ЦСКА и вырвался в лидеры РПЛ
"Зенит" обыграл ЦСКА. Фото: ФК "Зенит"

В Петербурге в субботу прошел матч пятого тура Российской премьер-лиги «Зенит» — ЦСКА.

Встреча петербургского и московского клубов завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита». В составе сине-бело-голубых отличились Малком и новичок Густаво Мантуан, для которого это была первая игра за «Зенит». У гостей гол забил Федор Чалов.

Посмотреть игру на стадионе «Газпром Арена» собрались 51 174 болельщика. В результате «Зенит» набрал 11 очков и возглавил таблицу РПЛ, столичный клуб сейчас на третьем месте с 10 очками.

В следующем туре чемпионата 21 августа зенитовцы примут московскую команду «Торпедо». В этот же день ЦСКА сыграет домашний матч с «Ахматом».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге вырос спрос на личных тренеров.

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