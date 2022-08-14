Скелетированные останки седой женщины нашли в поселке под Гатчиной

Скелетированные останки седой женщины нашли в поселке под Гатчиной
В отдел полиции поступило сообщение об обнаружении трупа. Фото: pixabay

В Гатчинском районе нашли скелетированный труп неизвестной женщины, в обстоятельствах ее гибели будут разбираться следователи.

Как стало известно Gazeta.SPb, о трупе женщины в полицию сообщил житель поселка Семрино. Участковый полиции прибыл на место и установил, что труп лежал в лесном массиве в полукилометре от дома на 9-й линии.

Скелетированные останки, как удалось выяснить, принадлежали женщине с седыми волосами. Особых примет у нее нет, была одета в синие джинсы и серую футболку. На месте также работала следственно-оперативная группа.

Правоохранители направили тело в морг, где судмедэксперты установят причину смерти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мертвую женщину в нижнем белье обнаружили в Дудергофском канале.

Гатчинский район семрино скелет труп


 

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