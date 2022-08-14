Мертвую женщину в нижнем белье обнаружили в Дудергофском канале

Из Дудергофского канала вытащили тело неизвестной женщины.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в 20:30 в полицию и экстренные службы сообщили о найденном трупе в воде у набережной Дудергофского канала.

Тело достали на пляж, оно принадлежало женщине, которой около 30-40 лет. На погибшей было только нижнее белье серо-белого цвета. Особая примета — цветная татуировка в виде игральных карт на спине. На теле не нашли признаков насильственной смерти.

Следственно-оперативная группа после работы на месте происшествия направила труп на судмедэкспертизу. Информацию о произошедшем передали следователям Красносельского района.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в канале Грибоедова петербуржцы заметили утопленника в трусах. Обстоятельства его смерти выясняются.