В канале Грибоедова петербуржцы заметили утопленника в трусах

В канале Грибоедова петербуржцы заметили утопленника в трусах
Труп нашли в канале Грибоедова у Казанского собора. Фото: google.maps

В Петербурге выясняют обстоятельства гибели мужчины, труп которого обнаружили в канале Грибоедова.

Как стало известно Gazeta.SPb, местные жители заметили труп неизвестного накануне в 6:20 в канале Грибоедова у Казанского собора. Экстренные службы достали тело на берег.

Утопленнику с азиатской внешностью на вид около 30 лет. У него короткие темные волосы, рост примерно 170 сантиметров, а одет был в синие трусы. Каких-либо признаков криминальной смерти специалисты не заметили.

На месте работала следственно-оперативная группа. Труп направили на судмедэкспертизу, где будет установлена причина смерти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петергофе нашли сгнивший труп мужчины. Тело лежало в лесополосе рядом со зданием СПбГУ на Университетском проспекте, где находится факультет прикладной математики.

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