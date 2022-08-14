У здания СПбГУ в Петергофе нашли сгнивший труп мужчины

У здания СПбГУ в Петергофе нашли сгнивший труп мужчины
Труп направлен в морг. Фото: Pixabay

В Петербурге следователи разбираются в обстоятельствах гибели мужчины, труп которого нашли в лесополосе у здания СПбГУ.

Как стало известно Gazeta.SPb, труп неизвестного мужчины нашел патрульный наряд полиции. Тело с сильными гнилостными изменениями лежало в лесополосе рядом со зданием СПбГУ на Университетском проспекте, где находится факультет прикладной математики.

Полицейские определили, что погибшему на вид около 40 лет, рост примерно 170 сантиметров, светлые волосы. Он был одет в черные штаны и кроссовки, а на груди была татуировка. Признаков криминальной смерти правоохранители не заметили.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Обстоятельства смерти неизвестного выясняют следователи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что парень пробил петербуржцу череп во время драки на Старо-Петергофском.

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