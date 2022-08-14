Парень пробил петербуржцу череп во время драки на Старо-Петергофском

Драка произошла у дома на Старо-Петергофском проспекте. Фото: google.maps

Драка произошла у дома на Старо-Петергофском проспекте. Фото: google.maps

После драки в центре Петербурга госпитализировали местного жителя. За избиение задержали молодого человека.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне в 19:15 очевидцы вызвали скорую помощь и полицию к дому 13 по Старо-Петергофскому проспекту.

Конфликт произошел между 40-летним петербуржцем и 18-летним парнем. Между ними произошла драка, в результате которой у мужчины оказалась пробита голова. Его экстренно госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, сейчас он в реанимации.

Прибывшие к месту правоохранители задержали молодого человека и оформили в отношении него протокол о мелком хулиганстве. Его оставили в отделе для разбирательств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Альпийском переулке петербуржец порезал друга и сам вызвал полицию.