Кардиолог Синкевич: арбуз может снизить риск развития рака

В арбузе содержится много витаминов группы В, в том числе В1 и В6. Фото: Pixabay

В арбузе содержится много витаминов группы В, в том числе В1 и В6. Фото: Pixabay

В российских регионах начали активно продавать арбузы. Врач-кардиолог Денис Синкевич рассказал, какую пользу и «побочки» для здоровья могут принести ягоды, и как их употребление влияет на развитие рака.

Доктор отметил в разговоре с «Вестями Подмосковья», что арбуз принадлежит к семейству тыквенных и является богатым источников природных антиоксидантов. Особенно в нем много ликопина — каротиноидного пигмента, определяющего окраску арбуза. Это вещество помогает восстановить антиоксидантные ферменты и улучшить функцию эндотелия.

Ликопин нейтрализует действие свободных радикалов, благодаря чему улучшается обмен веществ в организме и замедляется процесс старения клеток.

«Ликопин укрепляет внутренний слой сосудов, таким образом предотвращая возникновение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», – разъяснил Синкевич.

По словам врача, учеными доказана связь между уровнем ликопина в крови и риском развития некоторых видов рака. Заболеваемость раком у мужчин, в рационе которых большое количество ликопина, снижается на 44%, а у женщин в пять раз снижается риск развития рака шейки матки.

Кроме того, в арбузе содержится много витаминов группы В, в том числе В1 и В6. Он богат минералами, такими как калий и магний, а также каротиноидами, витамином С. цитруллином и флавоноидами. В арбузе нет жира и холестерина, поэтому он считается низкокалорийной ягодой.

Однако в некоторых случаях арбуз может нанести вред здоровью. Его следует употреблять с осторожностью людям с заболеваниями ЖКТ, гипертонией, ожирением, сердечной недостаточностью и сахарным диабетом.

Синкевич отметил, что оптимальным количества арбуза будет два-три ломтика в день. После употребления ягоды стоит прогуляться, покататься на велосипеде или поплавать в водоеме — это поможет организму быстрее усвоить углеводы.

Врач добавил, что наиболее перспективными сортами арбуза являются Picnic, Icebox, Yellow flesh и Seed less.

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