Ленобласть заместит поставки чая после ухода Lipton с российского рынка

Ленинградская область готова заместить поставки чая Lipton после ухода бренда с российского рынка.

Замглавы областного правительства Олег Малащенко заявил, что чайная компания Ekaterra, владеющая брендом, занимает на российском рынке не более 5%, а доля Ленобласти составляет не менее 40-50%. Кроме того, регион поставляет свои чай и кофе в 35 стран мира, сообщает ТАСС.

По словам Малащенко, сейчас есть определенные трудности с логистикой, поскольку поставки исходного материала для переработки осуществляются на кораблях, но в ближайшие несколько месяцев логистика будет перестроена.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России прекращается производство чаев Lipton, Saito и Brooke Bond от Ekaterra. Сначала чаи перестанут производиться на российском рынке (планируется к концу 2022 года), а вскоре после этого компания вовсе прекратит их продажу и дистрибуцию.