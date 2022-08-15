Петербургские вузы потеряли потенциальных студентов из-за новой системы приема абитуриентов

В 2022 году петербургские вузы задействовали новую систему набора студентов на обучение. Было решено отменить вторую волну приема документов и ввести отслеживание баллов через сеть, из-за чего многие потенциальные студенты так и не пошли учиться в желаемый университет.

Сейчас проходные баллы для поступления в престижные высшие учебные заведения Северной столицы и Москвы, по сравнению с прошлыми годами, сильно снизились, а количество бюджетных мест осталось в профиците. Это произошло потому, что многие российские школьники (особенно выпускники из регионов) решили остаться в своих родных городах, некоторые из них и вовсе отложили попытку поступления в этом году. Причина такого решения кроется в новом эксперименте, который, судя по всему, дал не те результаты, на которые рассчитывалось. Об этом рассказала «Neva.Today».

Новые правила поступления 2022 года

В текущем, 2022 году, было решено провести эксперимент и отменить вторую волну приема документов, из-за чего, конечно же, выпускники из регионов не решались давать согласие на учебу в престижных петербургских или московских университетах сразу же.

Дело в том, что несмотря на то, что документы все также можно было подать через портал Госуслуг или лично в руки приемной комиссии, оригинал нужно было предоставить только в очной форме в выбранный вуз. Вторую волной бывшие школьники воспользоваться не могли.

Почему возникал страх подачи документов «без подстраховки»?

Например, кто-то с большими баллами также, как и вы, решает идти учиться на той же специальности. Вы, соответственно, не проходите, однако проблема в том, что ваш соперник может и не направить согласие в этот вуз.

В 2022 году списки поданных заявлений ранжировались по количеству баллов ЕГЭ. В течение месяца абитуриенты могли видеть списки людей онлайн и предполагать свои шансы на поступление. Именно по этому с принятием решения стало так сложно: нужно либо отправить согласие на зачисление, либо подать заявление в университет, в который можно гарантировано пройти с теми баллами, что есть.

Вторая волна несколько упрощала ситуацию, — она могла подстраховать. В этом же году решение нужно было принимать на сой страх и риск.

Абитуриенты рассказывают истории, когда наблюдая за списками и решая, в какой город им все же поехать, чтобы поступить в желаемый вуз, получалось так, что в результате вперед выходили люди, у которых баллов было меньше. Все потому, что предварительная оценка через онлайн систему вселяла страх, что те, у кого баллы, действительно выше, дадут согласие.

В результате новая система поступлений принесла головной боли не только абитуриентам, но и самим столичным университетам. Как рассказала одна из студентов СПБГУ, в вузе за волну приема остались люди с относительно невысокими баллами в сравнении с 2021 годом. Соответствующее заявление подтвердили данные из открытых источников.

Проблема снижения проходного балла коснулась и других крупных вузов: РАНХиГС, ИТМО, ВШЭ, Политехнического университета Петра Великого и тд.

Новая система как инструмент достижения баланса

При этом, как заметил доктор социологических наук, профессор СПбГУ Дмитрий Гавра, отсутствие в этом году второй волны поступлений не является проблемой, скорее – выступает инструментом достижения баланса абитуриентов в региональных и столичных вузах.

Также в 2022 году новая система поступлений позволяет вузам проводить дополнительное зачисление абитуриентов, заметил специалист. Так, учреждениям, которые не добрали абитуриентов на бюджетные места, Минобрнауки даёт возможность это исправить. Особенно, если речь идет о естественно-научных, инженерных специальностях.

Ранее gazeta. spb.ru писала, что министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил о резком росте числа поданных в отдельные российские вузы заявлений о поступлении.