Каждая пятая петербургская семья пользуется помощью прислуги.

Каждая пятая семя в Петербурге обращается за помощью к помощникам по хозяйству, сиделкам или репетиторам.

Соответствующий вывод был сделан на основании исследования Высшей школы экономики (ВШЭ) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) за последние три года. В опросе участвовали 3,8 тысяч жителей крупных городов. Об этом пишет журнал «Женщина в российском обществе».

Выяснилось, что 64% домработниц жили в том же регионе, что и нанимающая семья. В 14% нанятые сотрудники относились к другим регионам страны, а еще 16% были иностранными мигрантами. При этом есть 7%, затруднившиеся ответить на вопрос о помощнике.

Преимущественно наемные рабочие оказывают услуги репетитора, делают работу по дому и ремонтируют жилье. Отмечается, что наёмные домашние работники чаще встречаются у среднего класса, а не у элиты.

Петербуржцы и москвичи, как правило, находят прислугу через знакомых или через сеть. Россиянок приглашают на работу через интернет, а иностранок – через специальные агентства. Важно, что официально трудовые отношения оформляют немногие.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что безработица в России отойдет от рекордно низких показателей уже этой осенью, предупредил министр экономического развития Максим Решетников.