Решетников: осенью безработица в России отойдет от минимума

К осень текущего года безработица в России отойдет от рекордно низких показателей, предупредил министр экономического развития Максим Решетников.

Минимумом безработицы считается уровень в 3,9%, — именно такой показатель фиксируется в стране за последние месяцы. Осенью ситуация может измениться не в лучшую сторону, но, как заметил Решетников, драматизировать ситуацию не стоит, так как она контролируема.

На совещании с участием полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Решетников заметил, что безработица на рекордно низком значении в 3,9% держится уже второй месяц, однако одновременно с этим некоторые отрасли и ряд предприятий испытывают рост неполной занятости.

Министр экономического развития предположил, что осенью Россия отойдет от настоящих рекордно низких значений, но предприятия страны традиционно стараются максимально поддерживать трудовые коллективы, запускать режимы работы, позволяющие сохранить занятость.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что безработица в России может развиваться по двум сценариям, утверждал генеральный директор HeadHunter Михаил Жуков.