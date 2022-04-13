Глава HeadHunter рассказал, как будет развиваться безработица в России

Глава HeadHunter рассказал, как будет развиваться безработица в России
Возможны два сценария развития безработицы. Фото: pixabay.com

Безработица в России может развиваться по двум сценариям. Об этом РБК заявил генеральный директор HeadHunter Михаил Жуков. К концу лета, отметил Жуков, в России должен сформироваться новый рынок труда.

По его словам, в худшем случае безработица вырастет до уровня 2009 года. Уровень безработицы в России может подняться до 5,7–7,5%, что почти соответствует показателю 2009 года — 7,8%. Тогда безработных в России было около 6 млн человек.

В другой стороны, к февралю этого года в России был исторический минимум безработицы — 4,1%, что может несколько облегчить ситуацию.

Таким образом, говорит эксперт, первый сценарий предполагает краткосрочный всплеск безработицы и потом резкое падение до какого-то уровня, второй — резкий всплеск и снижение до уровня 6,5%. По мнению главы HeadHunter, если и будут увольнять, то крайне неохотно и вынужденно. Чаще будут отправлять в простой с мерами поддержки со стороны государства.

Надо быть готовыми к переподготовке людей из других отраслей, заявил Михаил Жуков.

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