Комздрав рассказал, где в Петербурге развернут ковидные койки

В Санкт-Петербурге могут развернуть дополнительные койки для больных коронавирусом. В Комитете по здравоохранению назвали места, которые стоят на очереди.

Так, в ближайшие дни для приема больных с коронавирусом запустят корпус трансформер-больницы святителя Луки на 200 койко-мест, а после трансформер больницы святителя Георгия. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на Комитет по здравоохранению.

Подчеркивается, что в выходные дни количество занятых коек в стационарах традиционно растет на фоне того, что выписка больных минимальна. В понедельник запас коек за счёт большой выписки больных увеличивается.

В ведомстве отметили, что сейчас в городе достаточный запас коечного фонда для больных с COVID-19. На сегодняшний день развёрнуто 2 142 койки. При этом исключена ситуация, в которой больных с коронавирусом некуда будет положить.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в центре Гамалеи оценили эффективность назальной вакцины от COVID-19 против каждого штамма.