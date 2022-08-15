Комздрав рассказал, где в Петербурге развернут ковидные койки

Комздрав рассказал, где в Петербурге развернут ковидные койки
Комздрав рассказал, где в Петербурге развернут ковидные койки. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Санкт-Петербурге могут развернуть дополнительные койки для больных коронавирусом. В Комитете по здравоохранению назвали места, которые стоят на очереди.

Так, в ближайшие дни для приема больных с коронавирусом запустят корпус трансформер-больницы святителя Луки на 200 койко-мест, а после трансформер больницы святителя Георгия. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на Комитет по здравоохранению.

Подчеркивается, что в выходные дни количество занятых коек в стационарах традиционно растет на фоне того, что выписка больных минимальна. В понедельник запас коек за счёт большой выписки больных увеличивается.

В ведомстве отметили, что сейчас в городе достаточный запас коечного фонда для больных с COVID-19. На сегодняшний день развёрнуто 2 142 койки. При этом исключена ситуация, в которой больных с коронавирусом некуда будет положить.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в центре Гамалеи оценили эффективность назальной вакцины от COVID-19 против каждого штамма.

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