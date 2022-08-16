Градозащитники выражают свою форму протеста против сноса зданий через экскурсии

Градозащитники выражают свою форму протеста против сноса зданий через экскурсии
Градозащитники выражают свою форму протеста против сноса зданий через экскурсии. Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

Основатель проекта, журналист и краевед Олег Мухин рассказал, как появилась идея водить градозащитные экскурсии, и зачем это необходимо.

Как отметил Мухин в беседе с «Neva.Today», градозащитные экскурсии были и раньше, еще в конце 1980-х годов, во время защиты от сноса Дома Дельвига.

В ходе подобных мероприятий проводится обзор исторических зданий, которые не являются памятниками, а значит могут быть сняты с охраны, если петербургские власти решат внести правки в соответствующий закон. Подчеркивается, что все гиды, водящие группы, аттестованы и имеют все необходимые для этой деятельности документы.

Как отметил эксперт, градозащитную идею в Северной столице поддерживает большинство жителей города. Активистам уже удалось провести три экскурсии: в Адмиралтейском (Коломна), Петроградском и Центральном районах города.

Правда, иногда на экскурсии приходят люди, скрывающие свои лица под масками и одетые во все черное. Граждане, как правило, фиксируют все на телефон. Предполагается, что такие гости — это элемент запугивания.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с начала 2022 года Смольный заметно начал притеснять градозащитную среду Петербурга.

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