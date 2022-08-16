Градозащитники выражают свою форму протеста против сноса зданий через экскурсии

Градозащитники выражают свою форму протеста против сноса зданий через экскурсии. Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

Градозащитники выражают свою форму протеста против сноса зданий через экскурсии. Фото: Baltphoto / Николай Овсянников

Основатель проекта, журналист и краевед Олег Мухин рассказал, как появилась идея водить градозащитные экскурсии, и зачем это необходимо.

Как отметил Мухин в беседе с «Neva.Today», градозащитные экскурсии были и раньше, еще в конце 1980-х годов, во время защиты от сноса Дома Дельвига.

В ходе подобных мероприятий проводится обзор исторических зданий, которые не являются памятниками, а значит могут быть сняты с охраны, если петербургские власти решат внести правки в соответствующий закон. Подчеркивается, что все гиды, водящие группы, аттестованы и имеют все необходимые для этой деятельности документы.

Как отметил эксперт, градозащитную идею в Северной столице поддерживает большинство жителей города. Активистам уже удалось провести три экскурсии: в Адмиралтейском (Коломна), Петроградском и Центральном районах города.

Правда, иногда на экскурсии приходят люди, скрывающие свои лица под масками и одетые во все черное. Граждане, как правило, фиксируют все на телефон. Предполагается, что такие гости — это элемент запугивания.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с начала 2022 года Смольный заметно начал притеснять градозащитную среду Петербурга.