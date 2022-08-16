После квартирного пожара на проспекте Науки в больницу забрали пострадавшего мужчину

После квартирного пожара на проспекте Науки в больницу забрали пострадавшего мужчину. Фото: "Яндекс.Карты"

После квартирного пожара на проспекте Науки в больницу забрали пострадавшего мужчину. Фото: "Яндекс.Карты"

В Калининском районе поздно вечером 15 августа произошел квартирный пожар, в котором пострадал человек. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение.

Около 23:47 в понедельник экстренные службы получили сообщение о пожаре на проспекте Науки, 79, корпус 1. Спасатели оперативно выехали на место происшествия.

Выяснилось, что в двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 12 квадратных метров.

Пожар удалось потушить уже 16 августа в 00:54. На месте происшествия работали 3 единицы техники от МЧС и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в минувшее воскресенье днем в центре Петербурга загорелся доходный дом, который находится на капитальном ремонте. В четырехэтажном здании, где сейчас никто не проживает, загорелись перекрытия между последним этажом и чердаком.