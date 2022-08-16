В Петербурге пенсионерка приехала к сыну домой и обнаружила открытую дверь и пропажу 10 000 евро

В Петербурге пенсионерка приехала к сыну домой и обнаружила открытую дверь и пропажу 10 000 евро
Петербурженка приехала к сыну домой и обнаружила открытую дверь и пропажу 10 тысяч евро. Фото: Unsplash

В Василеостровском районе пенсионерка наведалась в квартиру находящегося в отъезде сына и обнаружила кражу 10 000 евро и ювелирных изделий.

Как стало известно Gazeta.SPB, на улице Кораблестроителей, 30, корпус 1 произошло незаконное проникновение в квартиру. В полиции 71-летняя женщина рассказала, что 15 августа она пришла домой к сыну, который в настоящий момент находится за пределами России и приедет только 7 сентября. Пенсионерка обнаружила открытую входную дверь, а после и пропажу ценных вещей.

Кража произошла в период с 8 по 15 августа. Выяснилось, что злоумышленники вынесли ювелирные украшения и денежные средства в сумме 10 000 евро.

В настоящий момент все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе неизвестный мужчина забрался в автомобиль и, угрожая ребенку, похитил крупную сумму денег.

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