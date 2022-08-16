Комздрав Петербурга: дефицита вакцин от коронавируса в городе нет

Дефицита вакцин от коронавируса в городе нет. Фото: Unsplash

Дефицита вакцин от коронавируса в городе нет. Фото: Unsplash

В Северной столице возобновили поставки вакцин от коронавируса.

Как рассказал «МК в Питере» Комздрав, дефицита препаратов не наблюдается. Завозить новые вакцины стали с августа, после прекращения поставок. С января на фоне улучшения эпидемиологической ситуации препараты не доставляли, но сейчас заболевать стало много горожан, поэтому было решено наладить поставки.

Отмечается, что заменить вакцину «Спутник Лайт», которая изначально предназначалась для ревакцинации, могут колоть первым компонентом «Спутника V», так как это позволяется рекомендациями Минздрава.

При необходимости допускается однократная вакцинация компонентом I в дозе 0,5 мл, что соответствует вакцинации препаратом «Спутник Лайт», заверили в Комздраве.

Ревакцинироваться от коронавируса горожан призывают и власти Петербурга, а также обращают внимание, что соблюдать меры безопасности при увеличении заболеваемости коронавирусом очень желательно.