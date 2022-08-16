В Петербурге почти неделю будет держаться жара с температурой выше нормы на 7 градусов

В Петербурге почти неделю будет держаться жара с температурой выше нормы на 7 градусов
В Петербурге почти неделю будет держаться жара с температурой выше нормы на 7 градусов. Фото: Unsplash

Жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области предупредили об ухудшении погодных условий: почти неделю в городе будет стоять нестерпимая жара.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу рассказало, что в большинстве районов Ленинградской области и Санкт-Петербурга с 16 по 20 августа ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

Горожанам необходимо быть крайне предусмотрительными и не засиживаться на солнце, а также пить достаточно воды и использовать головные уборы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что горожане уже 8 день живут в тандеме с антициклоном. Все это время в Петербурге не было дождей. В среду погода изменится незначительно, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Ближайшие дни погода будет оставаться жаркой, с температурами до 30 градусов.

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