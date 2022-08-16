На Большой Морской улице сносят особняк Е.П. Салтыковой

На Большой Морской улице сносят особняк Е.П. Салтыковой
На Большой Морской улице сносят особняк Е.П. Салтыковой. Фото: Telegram-канал "SOS СПб СНОС"

В Санкт-Петербурге на Большой Морской улице начался снос особняка Е.П. Салтыковой, который был признан объектом культурного наследия. Рабочие начали с дворовых флигелей.

Есть вероятность, что снос происходит незаконно. Об этом сообщает Telegram-канал «SOS СПб СНОС».

Известно, что особняк Е.П.Салтыковой 1845 года постройки. Градозащитники уверены, что разборка здания происходит в разрез с законом, так как разрешение было согласовано с КГИОП в далеком 2017 году. Сейчас распоряжение ведомства уже не действует.

В 2007 году дом Салтыковой передали компании «А-2», но обязательства по проведению реконструкции выполнены не были. В 2016 году ООО «Северная земельная компания» подало заявку на реконструкцию здания под гостиницу на 44 номера. Проект вызвал протесты градозащитников из-за сноса флигелей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что основатель проекта, журналист и краевед Олег Мухин рассказал, как появилась идея водить градозащитные экскурсии, и зачем это необходимо.

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