В камере хранения в «Дикси» в Коммунаре нашли пистолет и патроны

В камере хранения в &#171;Дикси&#187; в Коммунаре нашли пистолет и патроны
В магазине нашли пистолет и патроны. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти полиция выясняет, откуда камере хранения в продуктовом магазине «Дикси» взялись оружие и боеприпасы.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером в понедельник начальник службы безопасности нашел оружие в металлическом ящике хранения в «Дикси», расположенном на Ленинградском шоссе в Коммунаре. Кто-то оставил там пакет с пистолетом, магазинами и тремя десятками патронов.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Оружие и боеприпасы изъяли и отправили криминалистам на экспертизу.

Видеонаблюдение в магазине отсутствует.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стрельба из ружья в Юсуповском саду обернулась уголовным делом. В изолятор по подозрению в стрельбе поместили 33-летнего мужчину. Его приятеля, который находился рядом во время инцидента, отпустили из отдела после допроса

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