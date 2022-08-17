В камере хранения в «Дикси» в Коммунаре нашли пистолет и патроны

В Гатчинском районе Ленобласти полиция выясняет, откуда камере хранения в продуктовом магазине «Дикси» взялись оружие и боеприпасы.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером в понедельник начальник службы безопасности нашел оружие в металлическом ящике хранения в «Дикси», расположенном на Ленинградском шоссе в Коммунаре. Кто-то оставил там пакет с пистолетом, магазинами и тремя десятками патронов.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Оружие и боеприпасы изъяли и отправили криминалистам на экспертизу.

Видеонаблюдение в магазине отсутствует.

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