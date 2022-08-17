ETNT: пять признаков, которые говорят о необходимости отказа от вина

Долгое время считалось, что бокал вина в день полезен для здоровья, однако данное утверждение уже неоднократно опровергалось. Любой алкоголь, в том числе вино, может навредить организму и вызвать зависимость.

Как пишет портал Eat this, Not that, в алкогольных напитках содержится этанол, который считается психотропным веществом. Это органическое химическое соединение при употреблении приводит к изменению восприятия, настроения, сознания и поведения. При этом его используют не только для алкоголя, но и в качестве топлива для автомобилей и даже ракет.

Поэтому, если организм плохо реагирует на вино, как и на любой другой алкоголь, то следует обратить внимание на ряд предупреждающих симптомов, которые говорят о необходимости срочно завязывать с такими напитками.

Проблемы с дыханием

Аллергологами и иммунологами доказано, что вино может привести к развитию астмы. Согласно их исследованию, треть участников страдали астмой, вызванной именно употреблением алкоголя. Чаще всего к развитию астмы приводило вино. Как полагают ученые, болезнь провоцируют содержащиеся в вине сульфиты и салицилаты.

Сильные головные боли

Многие после употребления вина сталкиваются с головными болями. Это связано с тем, что их организмах не хватает фермента, расщепляющего гистамин в тонком кишечнике. Гистамин содержится в кожуре винограда. Нехватка фермента приводит к повышению уровня гистамина в крови и расширению кровеносных сосудов, вследствие чего возникают головные боли

Головокружение

К вызванным алкоголем «вертолетам» нельзя относиться легкомысленно — это очень серьезный симптом, который сигнализирует о том, что в следующий раз следует отказаться от алкоголя. Если спиртное вызывает тошноту и предобморочное состояние, либо появляется ощущение потери равновесия, то стоит отставить бокал в сторону.

Покраснение кожи

Красные пятна на коже, которые появляются во время застолья, указывают на наличие врожденной непереносимости алкоголя, когда организм перерабатывает его менее эффективно. Вместе с покраснением лица также могут появиться такие признаки непереносимости, как крапивница, тошнота, низкое давление и мигрени.

Развитие зависимости

О наличии зависимости может говорить постоянное желание выпить бокал вина. При этом она далеко не всегда выглядит как чрезмерное употребление алкоголя. Зависимость характеризуется «сильным желанием выпить, неспособностью остановиться, несмотря на проблемы, постоянно возникающие из-за алкоголя, и неспособностью контролировать количество выпитого алкоголя».

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