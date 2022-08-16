Психолог объяснила, как качественно отдохнуть от работы

Психолог объяснила, как качественно отдохнуть от работы
Психолог объяснила, как качественно отдохнуть от работы. Фото: unsplash

Зависимы от работы людям бывает трудно найти время на отдых, иногда это доходит до фанатизма. Эксперт рассказала, что нужно делать в таких случаях.

Психолог Александра Метальникова в беседе с «Общественной службой новостей» заявила, что глубокий целительный отдых является лучшим лекарством и основой счастливой жизни. Об этом пишет «Ямал1».

Прежде всего, по мнению специалиста, нужно определиться, зачем вообще нужно отдыхать. Например, целью перерыва в работе может стать хорошее самочувствие. Чем яснее цель, тем легче ее достигнуть, подчеркнула Метальникова.

Нужно прописать способы достижения цели как можно подробнее. В процессе отдыха нужно расслабить мозг и нервную систему. В план можно включить медитацию и массаж. Эксперт посоветовала замедлиться, а для этого — направлять внимание на тело и дыхание, танцевать, смотреть на огонь, воду и лес, или дурачиться с детьми и взрослым.

Психолог напомнила, что отдых нужно подбирать под себя, при этом от физической работы лучше отдыхать умственно, от умственной – с помощью активного движения.

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