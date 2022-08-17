Врач рассказал, как защититься от главных осенних болезней

Осенью может дать о себе знать даже аллергия. Фото: pixabay

Осенью может дать о себе знать даже аллергия. Фото: pixabay

В осенний период россияне чаще всего страдают от болей в суставах, сердечно-сосудистых заболеваний, головной боли, аллергии и депрессии.

О том, как защититься от этих недугов, рассказал заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Минздрава МО Тимур Асанов.

Как пишет «Ямал1», осенью может дать о себе знать даже аллергия, хотя многие считают это заболевание весенним или летним. Все дело в том, что осенью люди реже выходят на улицу, а дома не так часто проветривают помещения, поэтому активизируются «домашние» аллергии — пылевые клещи и плесень.

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями осенью могут столкнуться с обострениями. Это может произойти из-за того, что организм повышает вязкость крови для борьбы с похолоданием. Из-за атмосферных явлений также могут возникнуть и головные боли, рассказал доктор «Общественной службе новостей».

Еще один распространенный недуг осени — депрессивные состояния. К ухудшению психического состояния может привести недостаток солнечного света, по вине которого человек быстрее устает, у него начинаются проблемы со сном, а также может усилиться тревога.

Чтобы защитить себя от этих недугов, Асанов порекомендовал соблюдать распорядок дня, правильно питаться, чаще выходить на прогулки и не забывать про физическую активность. Если речь идет об осенней хандре, то в этом может помочь любимое хобби.

«Ну и, конечно, не забываем о «типовых» осенних заболеваниях, таких как грипп и коронавирус. Но с ними все просто: достаточно пройти вакцинацию, чтобы с уверенностью встретить грядущий эпидсезон», — добавил врач.

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