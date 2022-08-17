Петербуржцы будут судиться с Бегловым из-за закона о реновации

Авторы иска считают, что закон о КРТ противоречит конституционным правам граждан на жилище. Фото: Unsplash

Авторы иска считают, что закон о КРТ противоречит конституционным правам граждан на жилище. Фото: Unsplash

Петербуржцы подали коллективный иск с требованием отменить закон о комплексном развитии территорий (КРТ), то есть, реновации.

Активисты сообщили в Телеграм-канале «Реновация НОВОСТИ», городской суд принял к производству первый иск жителей Петербурга об оспаривании закона о реновации. Ответчиками по иску заявлены губернатор Александр Беглов и городской Закс.

Отмечается, что это коллективный иск, поэтому к нему может присоединиться каждый неравнодушный петербуржец.

«Если у нас будут тысячи истцов, то результат рассмотрения иска не так важен — и так станет понятно, что жители не согласны на грабеж и депортацию», — говорится в сообщении.

Авторы иска считают, что закон о КРТ противоречит конституционным правам граждан на жилище, защиту частной собственности, равенство прав и свобод человека, а также положениям Устава Петербурга и Градостроительного кодекса РФ.

Предварительное судебное заседание назначено на 21 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские активисты предложили поправки в закон о реновации.