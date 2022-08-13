«Мы не сдаемся»: петербургские активисты предложили поправки в закон о реновации

Петербуржцы продолжают борьбу с властями, принявшими закон о Комплексном развитии территорий (КРТ), то есть, реновации. Активисты подготовили свой вариант поправок в закон, однако документ остался без внимания. Gazeta.SPb рассказывает, какие замечания и предложения горожане пытаются донести до Смольного.

Поправки к закону о КРТ, о которых идет речь, были опубликованы в Telegram-канале «СТОП! КРТ (реновация)».

Так, активисты предлагают обязать Смольный переселять жителей «хрущевок», попавших под реновацию, в равнозначное жилье, расположенное в том же муниципальном образовании, где они проживали. Переселение в другие районы может допускаться только с согласия собственника.

Владельцам квартир, которые хотят приобрести жилье большей площади, чем предоставляемые им квартиры, предлагают выдавать беспроцентную рассрочку на 10 лет.

Активисты считают, что необходимо расширить критерии отнесения неаварийных «хрущевок» к подлежащим к сносу: физический износ крыши, стен и фундамента дома должен превышать 70%, а сами четырехэтажные и пятиэтажные панельные должны быть построены в период с 1957 по 1970 год по типовым проектам.

Кроме того, горожане хотят обязать Смольный уведомлять каждого собственника о включении территории в программу КРТ по почте, а также путем размещения уведомления на главной странице сайта администрации Петербурга, на первой полосе газеты «Петербургский дневник» и в вечернем выпуске новостей телеканала «78».

Согласно поправкам, если жители 60% домов квартала проголосуют против включения в программу КРТ, то решение о проведении реновации должно быть полностью отменено во всем квартале.

Также власти, как считают активисты, должны предоставить расселенным жителям право на первоочередное зачисление детей в детские сады и школы.

Как отмечает автор Телеграм-канала — адвокат Ирина Баханович, сейчас город разделился на два лагеря — власть имущие и простые люди. Первые же делают вид, что не замечают ни активной работы горожан, ни народного стремления донести свои пожелания.

По словам адвоката, противники реновации и дальше будут добиваться отмены закона и принятия нового. Он должен быть четким и понятным, а самое главное, в интересах петербуржцев.

«Мы не сдаемся!», — заключила Баханович.

Напомним, закон о КРТ был внесен в петербургское ЗакСобрание губернатором Александром Бегловым. Его одобрили депутаты во главе со спикером Александром Бельский. В правительстве вопросы реновации находятся в зоне ответственности вице-губернатора Николая Линченко.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге начали набор участников общественного штаба по реновации.