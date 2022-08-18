Голый мужчина с детской площадки на Маршала Захарова стал фигурантом уголовного дела

Голый мужчина с детской площадки на Маршала Захарова стал фигурантом уголовного дела
Голый мужчина приставал к детям. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Следственные органы возбудили дело после того, как обнаженный мужчина разгуливал по детской площадке в Красносельском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, 49-летнему мужчине вменяют статью о насильственных действиях сексуального характера. Сейчас он находится в психиатрической больнице.

Напомним, инцидент произошел днем 16 августа на детской площадке во дворе на улице Маршала Захарова, 12/1. Подозреваемый разгуливал голым на глазах у детей и бегал за ними.

Прибывшие полицейские установили, что эксгибиционист живет в этом же доме. Его поймали у подъезда, но в отдел его отвезти не удалось — мужчине потребовалась госпитализация в психлечебницу. Сейчас он находится в реанимации без сознания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что под окнами дома в Петербурге нашли переломанного ребенка.

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