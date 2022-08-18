Старшеклассника из Ленобласти задержали за сексуальное насилие над 7-летней сестрой

В Ломоносовском районе задержан старшеклассник, подозреваемый в сексуальном насилии над младшей двоюродной сестрой.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне утром в правоохранительные органы поступило заявление на 16-летнего подростка из поселка Низино. Стражам порядка сообщили, что старшеклассник с мая по август этого года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении семилетней родственницы.

Юношу задержали по месту жительства. Возбуждено уголовное дело. Сейчас школьник в изоляторе временного содержания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что голый мужчина с детской площадки на Маршала Захарова стал фигурантом уголовного дела. 49-летнему мужчине вменяют статью о насильственных действиях сексуального характера. Сейчас он находится в психиатрической больнице.