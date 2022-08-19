В Минпромторге оценили шансы западных компаний, покинувших РФ, вернуться обратно

Эксперты считают, что компаниям, которые пикнули Россию, будет трудно вернуться обратно.

По словам статс-секретаря, замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, рынок не терпит пустоты, тут срабатывает принцип конкуренции: кто-то ушел – ему на смену пришли другие. В связи с этим ушедшему вернуться в прежнюю нишу будет гораздо сложнее, а. может, и вовсе невозможно. Такое заявление специалист сделал РИА Новости.

Отмечается, что с Россией выгодно работать, так как все обязательства выполняются. При этом окончательный уход зарубежных компаний с политическими заявлениями встречается редко.

Евтухов предположил, что некоторые интернациональные компании покидают российский рынок из-за внешнего давления. Кто-то из таких организаций давления не выдерживает, а кто-то придумывает варианты и остается. Есть и те, кто временно прекращает деятельность из-за логистических проблем.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli принял решение полностью покинуть российский рынок.