Производитель шоколада Lindt уходит из России

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli принял решение полностью покинуть российский рынок.

Несмотря на уход компания намерена поддержать своих сотрудников в Российской Федерации. Об этом сообщается в опубликованном заявлении компании.

«Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с местными правилами», — подчеркнули в компании.

До этого, 9 марта, компания Lindt & Sprüngli заявила, что закроет восемь магазинов, имеющиеся в России. Поставки на территорию РФ также были приостановлены.

Отмечается, что вслед за своим объявлением от 9 марта группа Lindt & Sprüngli покидает российский рынок.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что компания Ingka Holding Europe B.V., являющаяся единственным участником компании «Икеа Дом», окончательно решила ликвидировать российскую дочернюю организацию.