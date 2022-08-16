Производитель шоколада Lindt уходит из России

Производитель шоколада Lindt уходит из России
Производитель шоколада Lindt уходит из России. Фото: Unsplash

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli принял решение полностью покинуть российский рынок.

Несмотря на уход компания намерена поддержать своих сотрудников в Российской Федерации. Об этом сообщается в опубликованном заявлении компании.

«Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с местными правилами», — подчеркнули в компании.

До этого, 9 марта, компания Lindt & Sprüngli заявила, что закроет восемь магазинов, имеющиеся в России. Поставки на территорию РФ также были приостановлены.

Отмечается, что вслед за своим объявлением от 9 марта группа Lindt & Sprüngli покидает российский рынок.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что компания Ingka Holding Europe B.V., являющаяся единственным участником компании «Икеа Дом», окончательно решила ликвидировать российскую дочернюю организацию.

lindt Россия уход из россии шоколад


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Производитель шоколада Lindt уходит из России
В Юсуповском саду Петербурга задержали двух «стрелков» с ружьем
В Выборге неизвестный избил шестиклассника и отнял у него коллекционные машинки
В Петербурге прокуратура через суд добивается ремонта асфальта на ...
На Олеко Дундича легковушка сбила третьеклассницу
IKEA ликвидирует российскую «дочку»
Психолог объяснила, как качественно отдохнуть от работы
Роспотребнадзор рекомендовал жителям ряда регионов России соблюдать ...