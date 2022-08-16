IKEA ликвидирует российскую «дочку»

Компания Ingka Holding Europe B.V., являющаяся единственным участником компании «Икеа Дом», решила ликвидировать российскую дочернюю организацию.

О соответствующем заявлении компании пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные аналитической системы «СПАРК-Интерфакс». Известно, что ООО «Икеа Дом» управляет российскими магазинами, Ingka — холдинговая структура IKEA.

В понедельник, 15 августа, завершилась онлайн-распродажа оставшихся в России товаров перед окончательным закрытием магазинов. Сейчас IKEA будут работать только на выдачу ранее оформленных заказов, а также на возврат и обмен товаров.

Оформленные до окончания распродажи заказы компания обещает обработать, выдать или доставить до сентября текущего, 2022, года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 1 сентября завод шведской компании IKEA в Тихвине вернется к работе. Фабрика будет работать примерно до конца года.