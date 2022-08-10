Завод IKEA в Тихвине возобновит работу в сентябре

Завод IKEA в Тихвине возобновит работу в сентябре
Cотрудники будут работать неделя через неделю. Фото: Unsplash

С 1 сентября завод шведской компании IKEA в Тихвине вернется к работе. Фабрика будет работать примерно до конца года.

Компания официально уволила половину работников фабрики «Икеа Индастри Тихвин». Остальные будут работать по сокращенному графику: неделя на работе — неделя в простое.

За простой сотрудники будут получать не менее двух третей зарплаты, но не более 80% от заработка. В итоге компания будет выплачивать 90% от оклада в месяц. Заработанные деньги будут перечислять на карту «Мир». Об этом сообщается в группе «Профсоюз икеа Тихвин» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в социальных сетях стал популярным ролик, где сотрудник IKEA в Петербурге повреждает сковородки, после чего выкидывает их в мусорный бак. В компании прокомментировали ситуацию.

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