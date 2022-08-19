На Беринга в коммуналке сосед приставал к четырехлетней дочке соседки

На Беринга в коммуналке сосед приставал к четырехлетней дочке соседки
На Беринга в коммуналке сосед приставал к четырехлетней дочке соседки. Фото: Pxhere

В Василеостровском районе четырехлетняя девочка подверглась развратным действиям, к ребенку приставал сосед.

Как стало известно Gazeta.SPB, преступление произошло в коммунальной квартире на улице Беринга. К правоохранительным органам 17 августа пришла мама пострадавшей, которая рассказала о подозрительном соседе, трогавшей ее дочь за интимные места.

Предполагается, что в среду около 8 часов вечера 38-летний сосед заявительницы, находясь на общей кухне коммунальной квартиры, совершил развратные действия в отношении четырехлетней девочки.

Мужчину задержали по месту жительства и доставили в отделение полиции. Там в отношении него составили административный протокол, а затем поместили в СПСЗЛ.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ломоносовском районе задержан старшеклассник, подозреваемый в сексуальном насилии над младшей двоюродной сестрой. Юношу задержали по месту жительства. Возбуждено уголовное дело.

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