Жители России 19 августа отмечают Яблочный Спас

В пятницу, 19 августа, россияне отмечают праздник, который закреплен на конкретной дате и носит название «Яблочный Спас».

В этот день принято провожать лето и готовиться к наступлению осени и холодов. Сейчас активно созревают фрукты, среди которых и яблоки. Об этом рассказали «Peterburg2».

Яблочный Спас в народе отмечали еще во времена язычества. Событие было одним из самых важных в году. В этот день праздновали завершение сбора урожая и начало подготовки к зиме.

После Крещения Руси Яблочный спас вобрал в себя традиции и от православия, и от язычества, и даже кое-что из народных поверий. Считалось, что это день преображения природы.

Во время народных гуляний владельцы садов выставляли часть своего урожая на улицах и угощали всех прохожих. По Яблочный Спас не наступит, было запрещено вкушать плоды. Существовала традиция загадывать желание на яблоко, которое было съедено в этот день первым или последним — в зависимости от местности. С принятием православия появились новые традиции. Например, начали освящать фрукты в церкви.

А вот работать на Яблочный Спас нельзя ни в каком виде. Исключение можно сделать только для готовки.

В этот день можно несколько смягчить пост. На Второй Спас можно есть рыбу и выпить немного красного вина. В остальном же стол должен оставаться постным.