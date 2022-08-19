На Автомобильной улице водитель «УАЗ Патриот» погиб после столкновения с ограждением

На Автомобильной улице водитель &#171;УАЗ Патриот&#187; погиб после столкновения с ограждением
На Автомобильной улице водитель "УАЗ Патриот" погиб после столкновения с ограждением. Фото: "Яндекс.Карты"

В Кировском районе водитель автомобиля «УАЗ Патриот» насмерть разился об ограждение на Автомобильной улице.

Как стало известно Gazeta.SPB, смертельное ДТП произошло 18 августа около 15:22. У дома 8 на Автомобильной улице 61-летний водитель, двигаясь от проспекта Стачек к бульвару Новаторов, не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение слева с последующим выездом на полосу встречного движения.

В результате произошедшего мужчина скончался на месте от полученных травм. Известно, что в 2021-2022 годах к административной ответственности водитель не привлекался.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленинградской области выясняются обстоятельства смертельного ДТП на трассе «Сортавала». Автомобиль «Субару Форстер» по неизвестной причине вылетел на встречку, где столкнулся с «Рено Дастер», а после врезался в силовое ограждение.

Автомобильная улица кировский район новости СПб смертельное ДТП


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге суд избрал меру пресечения петербуржцу, убившего свою жену 15 ...
Школьника из Тихвина с ожогами от разведения костра доставили в Петербург ...
Средний чек одного похода в ресторан Северной столицы вырос почти до 3 ...
В Выборгском районе изнасиловали дочь преподавателя петербургского университета
Жители России вывели за рубеж рекордный за 4 года объем валюты
«Уснувшие» светофоры на углу Невского и Литейного разбудили
Петербургу предоставят 1,2 млрд рублей на доплаты пенсионерам
Петербуржцы набрали ипотечных кредитов на 20,23 млрд рублей