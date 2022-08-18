В лобовом ДТП на трассе «Сортавала» погиб пожилой автомобилист

В Ленобласти проводится проверка по факту смертельного ДТП на трассе «Сортавала».

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне в 19:40 на 102 километре автодороги в Приозерском районе. Автомобиль «Субару Форстер» по неизвестной причине вылетел на встречку, где столкнулся с «Рено Дастер», а после врезался в силовое ограждение.

Смертельные травмы получил 67-летний водитель «Субару». Он скончался на месте происшествия. Его 66-летнего пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии в ЦРБ Приозерска. Также тяжело пострадал 45-летний водитель «Рено».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что юный пассажир квадроцикла погиб в ДТП на трассе «Нева». Петербурженка за рулем квадроцикла не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело в дренажный ров.