Юный пассажир квадроцикла погиб в ДТП на трассе «Нева»

Юный пассажир квадроцикла погиб в ДТП на трассе &#171;Нева&#187;
Подросток скончался в больнице. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На трассе «Нева» в Тосненском районе погиб подросток, который ехал на пассажирском сидении разбившегося квадроцикла.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария с летальным исходом произошла накануне в 18:10 на 598 километре М-11. Петербурженка за рулем квадроцикла не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело в дренажный ров.

Бригада скорой помощи госпитализировала в ЦРБ Тосно 28-летнюю женщину с травмами средней тяжести и 13-летнего пассажира. Мальчик скончался в больнице.

Дорожные полицейские установили, что у петербурженки не было водительского удостоверения, а квадроцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.

Следственный отдел по Тосненскому району проводит проверку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что девочка на самокате попала под машину у ТРК «Атлантик Сити».

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Юный пассажир квадроцикла погиб в ДТП на трассе «Нева»