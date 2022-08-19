В поселке Тельмана пьяные посиделки на съемной квартире закончились поножовщиной

В Тосненском районе разбираются в тяжелом ножевом ранении мужчины 1987 года рождения, которое он получил в ходе пьяного застолья с двумя женщинами.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел в поселке Тельмана на улице Квартальной, 2. Предполагается, что 18 августа около 14:00 троица находилась на квартире, которую снимала одна из собутыльниц. В ходе распития спиртного между мужчиной и 33-летней женщиной, которая также, как и пострадавший, находилась в гостях у второй 34-летней гражданки, возникла ссора, после чего женщина вонзила мужчине в грудь нож.

В результате у 35-летнего пострадавшего врачи диагностировали проникающее ножевое ранение грудной клетки справа и гемопневмоторакс. Мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение.

По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

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