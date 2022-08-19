Петербургу предоставят 1,2 млрд рублей на доплаты пенсионерам

Санкт-Петербург получит субсидии на региональные социальные доплаты к пенсии. В общей сложности объем выделенных средств достигает 1,284 миллиарда рублей.

Соответствующее постановление об одобрении проекта подписали в Смольном. Отмечается, что в этом году получить средства смогут 122 531 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Петербурга.

Соглашение о выделении средств на доплаты к пенсиям заключается с Министерством труда и социальной защиты России. Согласно документу, в 2022 году бюджету Северной столицы из федерального бюджета предоставят субсидии на выплату региональных социальных доплат к пенсии. Общий размер субсидий составит 1,284 миллиарда рублей, 501 миллион рублей из них являются средствами федерального бюджета.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Госдуме РФ озвучили предложение касательно налогового возврата работающим пенсионерам. Предполагается, что благодаря новой инициативе пожилые россияне, у которых из-за работы не индексируются выплаты, получат защиту своих прав.