Средний чек одного похода в ресторан Северной столицы вырос почти до 3 тысяч рублей

Средний чек одного похода в ресторан Северной столицы вырос почти до 3 тысяч рублей.

Средний чек одного похода в ресторан Северной столицы вырос почти до 3 тысяч рублей.

Хорошо позавтракать, пообедать или поужинать в ресторанах Санкт-Петербурга становится все дороже. По сравнению с прошлым годом средний чек вырос на 42%.

Один раз отведать ресторанную еду теперь в среднем стоит 2,8 тысяч рублей. Позиции стали практически вполовину дороже, чем в 2021 году. Об этом сообщает РБК.

Дороже петербургского общепита только столичные заведения. На третьем месте по стоимости похода в ресторан или кафе находится Красноярский край. Там средний чек равен 2 444 рублям. За третьей строчкой, на 4 месте располагается Новосибирская область со средним чеком в 2 тысячи рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в июне 2022 года в сравнении с 2021 годом обороты розничной торговли и общепита в Петербурге и Ленобласти резко сократились. Однако, по данным Петростата, если сравнивать с мартом текущего года, оборот общепита в Петербурге вырос на 20%.